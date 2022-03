In Ballenstedt im Landkreis Harz sind die Menschen am Sonntag aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Einziger Kandidat ist nach Angaben der Stadtverwaltung Amtsinhaber Michael Knoppik . Der CDU-Politiker tritt für eine dritte Amtszeit im Rathaus an. Dass er wiedergewählt wird, gilt als wahrscheinlich.

Knoppik – der in Ballenstedt aufwuchs – hat sich nach eigenen Worten unter anderem vorgenommen, die Schulstandorte in Ballenstedt zu erhalten und die Innenstadt zu beleben.

Über die politische Zukunft ihrer Stadt bestimmen am Sonntag auch die Menschen in anderen Kommunen. So wird in Merseburg im Saalekreis über den künftigen Oberbürgermeister entschieden. Auch in Haldensleben im Landkreis Börde steht die Wahl eines neuen Stadtoberhauptes an.