In der Gemeinde Ditfurt im Landkreis Harz wird am Sonntag ein neuer ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. Um das Amt bewerben sich die parteilosen Kandidaten Bianca Becker (technische Angestellte und Energieberaterin), Michael Axnick (Polizeivollzugsbeamter) und FDP-Kandidat Matthias Hellmann (Geschäftsführer).

Die Wahllokale haben in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Falls eine Stichwahl erforderlich ist, wird sie am 28.07. in der Zeit von 8 bis 18 Uhr stattfinden.