In der Gemeinde Ditfurt im Landkreis Harz ist am Sonntag ein neuer, alter ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt worden: Amtsinhaber Matthias Hellmann (parteilos) wurde auf seinem Posten bestätigt. Nach Angaben der Wahlleitung erhielt Hellmann 579 von 691 gültigen Stimmen, das entspricht 84 Prozent. Drei Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag knapp über 50 Prozent. Hellmann selbst sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag von einem "sehr schönen Ergebnis".