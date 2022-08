Im Landkreis Harz hat die Feuerwehr einen Waldbrand unter Kontrolle gebracht. Das sagte der Einsatzleiter am frühen Montagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT. Nach seinen Worten hatten auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern seit Sonntagabend Boden und Bäume eines Kiefernwaldes im Waldgebiet Blankenburger Heers in Flammen gestanden. Man sei aktuell noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Das Feuer habe sich tief in den Boden gefressen. Die Feuerwehr rechnet damit, dass der Einsatz noch bis zum Mittag dauern wird.