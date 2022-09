Am Brocken brennt es. Wie die Leitstelle in Wernigerode MDR SACHSEN-ANHALT sagte, steht ein Waldstück südlich des Brockens in Flammen. Die Feuerwehr habe das Feuer als Großbrand eingestuft. Betroffen ist nach Feuerwehr-Angaben eine etwa zwei Hektar große Fläche zwischen den Wanderwegen Eckerloch und Goethesteig unweit der Brockenbahnstrecke.