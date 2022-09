Am Brocken brennt es. Wie die Leitstelle in Wernigerode MDR SACHSEN-ANHALT sagte, steht ein Waldstück südlich des Brockens in Flammen. Die Feuerwehr habe das Feuer als Großbrand eingestuft. Betroffen ist nach Feuerwehr-Angaben eine etwa zwei Hektar große Fläche zwischen den Wanderwegen Eckerloch und Goethesteig unweit der Brockenbahnstrecke. Die Feuerwehr habe wegen der Unwegbarkeit des Geländes Probleme. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Das sich schnell ausbreitende Feuer war am Samstag gegen 14:30 Uhr entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher.