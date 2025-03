Der Landkreis Harz setzt weiter auf sein Löschflugzeug. Am Donnerstag wurde ein Vier-Jahres-Vertrag mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr mit dem Unternehmen Mieleckie Zaklady Lotnicze unterzeichnet . "Wir sind damit weiterhin bundesweit der einzige Landkreis, der bei Wald- und Vegetationsbränden auf das Zusammenspiel von Kräften am Boden und einem Löschflugzeug setzt", erklärte Landrat Thomas Balcerowski (CDU).

Die Erfahrungen aus zwei Großbränden am Brocken 2022 und 2024 hätten die Vorteile gezeigt. In zweieinhalb Wochen beginnt offiziell die Waldbrandsaison. Das Löschflugzeug ist vom 1. April bis zum 30. September täglich und solange es hell ist, einsatzbereit. Für das Löschflugzeug gibt der Kreis laut Vertrag jährlich 270.000 Euro aus.



