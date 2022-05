Nach den jüngsten Waldbränden am Brocken Ende April oder am Donnerstag an der Bahnstrecke zwischen Drei-Annen-Hohne und Schierke werden noch immer die Ursachen ermittelt. Vorsätzliche Brandstiftung könne ausgeschlossen werden, so das Polizeirevier Harz. Fahrlässige Brandstiftung stehe nach wie vor im Raum oder auch möglicher Funkenflug aus Dampfloks der Harzer Schmalspurbahnen.