Nach dem Waldbrand am Brocken sucht die Polizei Zeugen, die am Tag des Ausbruchs fotografiert oder gefilmt haben. Das Feuer im Harz nahe der Kesselklippe am Königsberg war am ersten Freitag im September (6. September) ausgebrochen. Daraufhin war der Brocken für fünf Tage gesperrt.