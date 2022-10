Tobias Kascha (SPD, 2.v.l.-r), Oberbürgermeister von Wernigerode, Thomas Balcerowski (CDU), Landrat Landkreis Harz, sowie Sven Schulze (CDU), Sachsen-Anhalts Forst-Minister, stehen am Wurmberg in Niedersachsen und erkundigen sich über die aktuelle Lage am Brocken. Bildrechte: dpa