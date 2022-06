Der Waldbrand nördlich von Blankenburg im Landkreis Harz ist gelöscht. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Einsatzleiter Alexander Beck MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch sagte, wurde der Brand am Mittag zunächst mit einem Löschhubschrauber aus Magdeburg eingedämmt. Danach hätten bodengebundene Kräfte noch bis etwa 13 Uhr Restlöscharbeiten an verbrannten Bäumen, Strauchwerk und dem Bodenbereich vorgenommen. Die betroffene Stelle werde aber am frühen Abend zur Sicherheit noch einmal von der Feuerwehr in Augenschein genommen.