Im Landkreis Harz ist die Feuerwehr seit dem späten Donnerstagabend erneut wegen eines Waldbrandes im Einsatz. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen mitteilte, stehen zwischen Heimburg und Elbingerode Wald- und Buschland auf einer Fläche von etwa sieben Fußball-Feldern in Flammen. Der Brand sei zum Teil in extremer Hanglage, wodurch Löschwasser schwieriger zugeführt werden könne, hieß es.