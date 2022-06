Im Landkreis Harz ist die Feuerwehr seit der Nacht zum Freitag erneut wegen eines Waldbrandes im Einsatz. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen mitteilte, stehen zwischen Heimburg und Elbingerode Wald- und Buschland auf einer Fläche von etwa sechs Hektar in Flammen. Der Brand sei zum Teil in extremer Hanglage, wodurch Löschwasser schwieriger zugeführt werden könne, hieß es. Weshalb das Feuer um kurz nach Mitternacht ausbrach, sei derzeit noch unklar.