Löscharbeiten dauern an Der Waldbrand am Brocken im Harz

Auf dem Brocken hat sich ein Waldbrand über Nacht weiter ausgebreitet. Betroffen ist ein Gebiet am Königsberg. Mehrere Feuerwehren und mehrere Löschflugzeuge sind im Einsatz. 500 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Strecke der Brockenbahn ist wegen des Feuers gesperrt. Der Brockenlauf am Sonnabend soll dennoch stattfinden.