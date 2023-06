Schadenshöhe "gleich Null" Nach Waldbrand am Brocken: Polizei sucht nicht nach Brandursache

Der am Montag gelöschte Waldbrand am Brocken im Harz war der bisher größte in diesem Jahr im Nationalpark. Am Tag nach seinem Ausbruch galt das Feuer offiziell als gelöscht – wohl auch dank des Löschflugzeugs, das schnell vor Ort war. Obwohl das Feuer gelöscht ist, fährt die Brockenbahn auch am Dienstag nicht. Die Polizei sieht derzeit keinen Grund, gezielt nach einer Brandursache zu suchen.