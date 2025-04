Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein

Wer zahlt die Millionensumme? Riesen-Waldbrand im Harz: Land verhandelt mit Bundeswehr über Kosten

25. April 2025, 05:00 Uhr

Mehr als 1,3 Millionen Euro hat die Bundeswehr der Stadt Wernigerode für den Löscheinsatz am Königsberg in Rechnung gestellt. Zu viel, findet das Land und will nun nachverhandeln. Auch von Seiten der Opposition erntet die Rechnungssumme Kopfschütteln.