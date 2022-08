Der Waldbrand im Nationalpark Harz bei Schierke ist gelöscht. Das teilte die Stadt Wernigerode MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntagmorgen mit. In der Nacht waren demnach noch rund 30 Feuerwehrleute und zehn Fahrzeuge im Einsatz, um letzte Glutnester zu löschen.

Die Feuerwehr habe die Brandwache nun an den Nationalpark Harz übergeben. Dieser werde bis mindestens Montagabend den Bereich mit eigenen Kräften regelmäßig kontrollieren, so die Stadt weiter. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind demnach aber weiterhin vor Ort und mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Bereits am Samstag hatte sich die Lage bei dem Feuer unterhalb des Brockens zusehends entspannt. Die Einsatzkräfte hatten den Brand unter Kontrolle gebracht, doch es hatte noch vereinzelt Glutnester am Boden gegeben. "Es sind immer weniger Stellen, an denen Rauch aufsteigt", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Samstag.