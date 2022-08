Der erste Hubschrauber war den Angaben zufolge zwar bereits am Donnerstagnachmittag eingetroffen, aber nicht einsatzbereit gewesen. Feuerwehr und Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) äußerten am Freitag heftige Kritik an der fehlenden Technik aus der Luft. Auch der Landrat des Harzkreises, Thomas Balcerowski (CDU) betonte, er sei es Leid, immer wieder die Diskussion über Löschflugzeuge führen zu müssen. Es sei Zeit, sie jetzt anzuschaffen.