Nationalpark Harz Waldbrand bei Schierke – Feuer unter Kontrolle, Löscharbeiten dauern an

Der Großbrand bei Schierke ist laut Feuerwehr unter Kontrolle, allerdings dauern die Löscharbeiten auch am Samstag noch an. Zwischenzeitlich haben rund 500 Einsatzkräfte vor Ort gegen die Flammen gekämpft. Touristen auf dem Brocken wurden in Sicherheit gebracht. Einmal mehr üben Feuerwehr und Politik heftige Kritik wegen fehlender Löschhubschrauber.