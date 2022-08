Schon jetzt sei ein Großteil des Areals bereits beräumt, so Pietsch. Denn für die Löscharbeiten seien Brandschneisen geschlagen worden, damit die Feuerwehr dort gefahrlos arbeiten konnte. So sind aktuell etwa 50 Prozent des vom Brand betroffenen Gebiets frei zugänglich.

Laut Einsatzkräften hatte das Totholz bei dem am Donnerstag ausgebrochenen Waldbrand unterhalb des Brockens die Löscharbeiten erschwert. Die vier bis fünf Meter hohen Baumleichen drohten unter der Feuerlast zusammenzubrechen und stellen so eine akute Gefahr für die Einsatzkräfte dar. Bei den Löscharbeiten konnte laut Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse deswegen die Kernzone des Brandes nicht betreten werden. Das Feuer musste stattdessen in der Mitte ausbrennen und an den Flanken aufgehalten werden.