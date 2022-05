Erst am Samstag hatten sich Vertreter von Feuerwehr, Ministerien, Waldbesitzern und Nationalpark zu einem Runden Tisch in Wernigerode getroffen und dort strategische Eckpunkte für künftigen Brandschutz und die Brandbekämpfung erarbeitet. Forstminister Sven Schulze (CDU) hatte angekündigt, verstärkt Hubschrauber für Löscharbeiten einsetzen zu wollen.

Zudem sollen Kamerasysteme des Waldbrandlagezentrums in Annaburg künftig auch den Harz ins Visier nehmen. Schulze werde die Erkenntnisse aus dem Runden Tisch mit in die Sonder-Agrarministerkonferenz am Montag nehmen, deren Vorsitz der Landwirtschafts- und Forstminister aus Sachsen-Anhalt derzeit inne hat. Er plädierte für eine gemeinsame Strategie von Bund und Ländern.