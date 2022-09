Waldbrand im Harz So sehen die Schutzmaßnahmen der Harzer Schmalspurbahn aus

Kleinere Funkengitter sind laut HSB nicht möglich. Bildrechte: MDR/Corinna Dietl



Direkt hinter dem Gitter sitzt ein Prallblech, auf das der Rauch stößt. Dadurch werde der Weg des Rauchs verlängert. Direkt an der Öffnung gibt es zudem noch eine Rauchkammerspritze in Form einer Querstange. Sie hat die Funktion, die Rauchgase in der Kammer abzulöschen.



Fest verbaut sind dazu der sogenannte Aschkasten und die Tenderbrause. Beide sind während der Fahrt dicht, sodass nichts raus kann, so Bahnsen. Hinzu komme, dass sowohl die verbrannte Schlacke im Aschkasten als auch die Kohle in der Tenderbrause mit Wasser besprüht werden. Laut dem Pressesprecher ist die Glut auf dem Verbrannten dadurch abgelöscht und die Kohle verursacht in der Folge weniger Staub. "Ja, es liegt Schlacke im Gleis hin und wieder – aber das sind kalte Stücke, die rausfallen, die abends bei der Reinigung liegen bleiben und am nächsten Tag durch Erschütterungen während des Fahrens ins Gleis fallen", erklärt Bahnsen. Außerdem würden die Dampfloks alle vier Wochen ausgewaschen, um Verkalkungen vorzubeugen.