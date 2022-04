Die Kiefer ist mit einem Anteil von 57 Prozent die Hauptbaumart in Sachsen-Anhalt. Grundsätzlich sei sie gut an trockene Bedingungen angepasst und eine richtige Baumart für die Zeit des Klimawandels, sagen Experten. Dennoch sei bei den Kiefern ein hoher Anteil an Schäden festzustellen. Die Kiefer reagiert offenbar auch auf die Trockenheit. Der Anteil starker Schäden und abgestorbener Bäume liege in diesem Jahr bei 15,1 Prozent und sei damit auf einem historischen Höchstwert, so nachzulesen im Waldzustandsbericht.