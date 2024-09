Wenn man auf Straßen in den Harzer Bergen unterwegs ist, fallen zwei Dinge auf: Es gibt seit vier, fünf Jahren bis dahin ungeahnte Sichtachsen. Und Holzlaster, die Totholz und das, was in Wirtschaftswäldern zu retten war, abtransportiert haben, sind deutlich weniger geworden. Wie geht es also dem Waldumbau nach Dürrejahren, Stürmen und Borkenkäfern?