Die traditionelle Walpurgisnacht im Harz wird aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht so ausgelassen wie sonst gefeiert. Dennoch wollen sich die Hexen und Teufel nicht den Spaß nehmen lassen. In Stolberg , Siptenfelde oder Schierke trifft man auf Hexen, die als Dekoration von Bäumen oder aus Fenstern grinsen.