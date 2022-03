Drei Tage Programm Walpurgisnacht im Harz: Hexen dürfen 2022 wieder fliegen

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie stehen die Zeichen für die Rückkehr größerer Veranstaltungen gut. Vielerorts in Sachsen-Anhalt laufen dazu bereits Planungen. So auch im Harz, wo die Walpurgisnacht am 30. April wieder steigt.