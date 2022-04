Nach zwei Jahren Corona-Pause wird im Harz wieder die Walpurgisnacht gefeiert. Laut Veranstalter dürfen sich Besucher rund um den Brocken auf ein dreitägiges abwechslungsreiches Programm freuen.

Das lange Walpurgis-Wochenende in Schierke beginnt schon am Freitag mit einem Mittelalter-Erlebnis-Markt und einer Irish-Folk-Nacht. Von Freitag bis Sonntag lockt ein Mittelaltermarkt nach Schierke. (Archivbild) Bildrechte: Wernigerode Tourismus GmbH

Am Samstag wird mit Einbruch der Dunkelheit das Walpurgis-Feuer entzündet und es beginnt die Walpurgisnacht. Im Schierker Kurpark gibt es dann auf mehreren Bühnen mittelalterliche- und Folkmusic zu hören. In der Feuerstein-Arena wird Party-Musik gespielt. Zum Abschluss der "Nacht der Hexen" sind Punkt Mitternacht Feuerwerk und Laser-Show geplant.

Die Baumannshöhle im Landkreis Harz bietet am Samstag ein spezielles Programm für Kinder an. So werden eine Mal- und Bastel-Straße sowie eine Hexenbesen-Werkstatt stattfinden. Höhepunkt der Walpurgis-Party wird eine Hexen-Lesung im Goethesaal sein. Gemeinsam mit dem Freien Theater Harz geht es tief hinein in den mystischen Berg, wo eine spannende Kurzgeschichte wartet.

Das Kinder-Programm der Baumannshöhle finden Sie hier. Die Baumannshöhle will zu Walpurgis besonders Kinder begeistern. Bildrechte: dpa

Die Stadt Thale kündigt mit dem Walpurgis-Markt ein dreitägiges Spektakel an der Hauptbühne auf dem Rathausplatz, auf der Händler-Meile in der Karl-Marx-Straße (inkl. Nebenbühne mit irischer Livemusik) sowie auf dem Mittelalter- und Kreativ-Markt im Kurpark der Stadt an. Die Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz – eines der größten Volksfeste im Harz – muss in diesem Jahr wegen Umbauarbeiten abgesagt werden.

In Wernigerode können sich die Gäste auf eine Erlebnisführung am Vorabend der Walpurgisnacht freuen. Unter dem Motto "Im Hexenwahn mit Teufelsmienen" gibt es am Freitag einen Einblick in Tradition und Historie des Ortes.

Am Samstag treffen sich die "TeufelsHexenHarz" um 13:30 Uhr an der Rathaustreppe zur Erstürmung des Rathauses. Danach tanzen die Hexen und Teufel um den Wohltäterbrunnen. Gäste haben die Gelegenheit, Fotos von dem Spektakel zu machen.

Mehr Informationen zu der Führung in Wernigerode finden Sie hier. Bunten Trubel wird es auch in Wernigerode geben. Bildrechte: dpa

Zuerst fliegen in Stiege am Samstag, um 18 Uhr kleine Hexen und Teufel um den Maibaum. Die Festwiese am Stieger See ist ab 18 Uhr geöffnet, wo die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt werden. Ein Dudelsackspieler, eine Feuer-Show sowie musikalische Begleitung verkürzen die Zeit bis zum Eintreffen der Hexen und des Oberteufels. Gegen 22:30 Uhr schwebt dann das teuflische Gefolge über den See und die Walpurgisnacht wird im Schein des Feuers betanzt. Krönung des Spektakels wird das fantastische Höhenfeuerwerk am Stieger See gegen 23 Uhr sein.

Treffpunkt für den kleinen Walpurgis-Festumzug durch Hüttenrode ist am Samstag, um 18 Uhr an der Schule in der Langen Straße. Von dort geht es mit musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug zur Hüttenröder "Meine", wo das große Walpurgis-Feuer lodert.

Auch in Ilsenburg ist am Samstag eine Walpurgis-Feier geplant. Die Veranstaltung findet auf dem Marienhof des Eiscafés Tasin statt. Ab 14 Uhr gibt es ein Kinderprogramm. Circa 18 Uhr startet die Walpurgis-Feier, die ihren Abschluss gegen 23 Uhr mit einer Feuer-Show findet.

Im Integrationsdorf Arendsee (IDA) findet am Samstag ein "magisches Themenbuffet" statt. Im Anschluss werden am Lagerfeuer spannende Walpurgisnacht-Geschichten erzählt. Verkleidungen sind laut Veranstalter gerne gesehen, aber kein Muss.

Am Samstag und Sonntag findet auf Schloss Bernburg ein Mittelalter-Spektakel statt. In der Nacht zwischen den beiden Tagen lodert in den Schloss-Mauern ein Walpurgis-Feuer. Teufels-Spuk und Feuerzauber, Musik und Tanz: Nicht nur im Harz tanzen Hexen und Teufel um die Flammen.

Das wegen Brandstiftung ausgefallene Osterfeuer in Sangerhausen (An der Probstmühle) wird als Walspurgis-Feuer an gleicher Stelle nachgeholt. Wie die Rosenstadt Sangerhausen GmbH mitteilt, ist am Samstag, von 19 bis Mitternacht mit Grill, Getränken und Cocktails für das leibliche Wohl gesorgt.

Das traditionelle Walpurgis-Fest in Wippra (Ortschaft von Sangerhausen) findet am Samstag statt. Beginn ist 18 Uhr auf dem Festplatz (Anger 3, ehem. Angerschulhof).

Der Pfingstburschenverein veranstaltet am Samstag in Spielberg (Sportplatz) das diesjährige Walpurgis-Feuer. Beginn der Veranstaltung im Saalekreis ist 18 Uhr.

Die Mansfelder Bergwerksbahn fährt am Samstag vom Bahnhof Benndorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) direkt zum Walpurgis-Feuer. Abfahrt ist 20 Uhr, Kostüme sind gerne gesehen.

