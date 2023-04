Am Sonntag (30. April) soll mit Einbruch der Dunkelheit das Walpurgisfeuer entzündet werden. Bereits 19 Uhr beginnt der Walpurgisumzug, der um Mitternacht mit einer Pyro-Show endet. An beiden Tagen wird es laut Veranstalter auch eine Partybühne geben.

Das Hexen- und Teufeltreiben hat Tradition bei der Schierker Walpurgisnacht (Archivbild). Bildrechte: dpa

Josephskreuz (Stolberg): Shuttle vom Parkplatz

Auch am Joesphskreuz wird in diesem Jahr wieder die Walpurgisnacht gefeiert. Gäste können mit Shuttlebussen vom Parkplatz Forsthaus Auerberg zum Kreuz und wieder zurückfahren. Für Unterhaltung sorgt ein musikalisches Rahmenprogramm.

In Stolberg gibt es zudem ein vielseitiges Walpurgisprogramm mit Besenbindern, Stadtführungen und Feuershows. Auch hier gibt es ein Walpurgisfeuer. Zum Abschluss soll es ein Feuerwerk geben. Am Josephskreuz gibt es eine Walpurgisfeier (Symbolbild). Bildrechte: MDR/André Plaul

Hübichenstein (Bad Grund): Feier am Hübichenstein

Auch in Hübichenstein wird die Walpurgisnacht gefeiert. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Jahn Pictures In Bad Grund wird am Hübichenstein die Walpurgisnacht gefeiert. Mit Livemusik können die Gäste hier am Samstag und Sonntag feiern. Der Hübichenstein ist der Rest eines urzeitlichen Korallenriffs. Der Sage nach soll hier der Zwergenkönig Hübich gewohnt haben.

Die Baumannshöhle im Landkreis Harz bietet am Samstag ein spezielles Programm für Kinder an. Es soll eine Mal- und Bastelstraße sowie eine Hexenbesen-Werkstatt geben. Höhepunkt der Walpurgisparty wird eine Hexenlesung im Goethesaal sein. Gemeinsam mit dem Freien Theater Harz geht es tief hinein in den mystischen Berg, wo eine spannende Kurzgeschichte wartet.

In Stiege startet die Feier am Sonntag (30. April) um 18 Uhr auf dem Festplatz am Stieger See. Hier soll es neben einem Unterhaltungsprogramm für Kinder mit den Stieger Hexen Musik, eine Feuershow und eine Rede vom Oberteufel geben. Abgeschlossen wird das ganze von einem Feuerwerk über dem Stieger See. Das Programm gibt es hier.

Treffpunkt für den kleinen Walpurgis-Festumzug durch Hüttenrode ist am Sonntag (30. April), um 18 Uhr an der Schule in der Langen Straße. Von dort geht es mit musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug zur Hüttenröder "Meine", wo das Walpurgis-Feuer brennen soll.

Die Walpurgisfeuer sind für viele ein Highlight bei den Feierlichkeiten. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Im Integrationsdorf Arendsee (IDA) findet am Sonntag ein "magisches Themenbuffet" statt. Im Anschluss werden am Lagerfeuer spannende Walpurgisnacht-Geschichten erzählt. Verkleidungen sind laut Veranstalter gerne gesehen, aber kein Muss. Eine Reservierung wird allerdings empfohlen.

Das traditionelle Walpurgis-Fest in Wippra (Ortschaft von Sangerhausen) findet am Sonntag statt. Beginn ist 18 Uhr auf dem Festplatz (Anger 3, ehem. Angerschulhof). Es gibt Kinderprogramm, Hexen und Teufel, eine Feuershow und Musik.

Teufel gehören traditionell zur Walpurgisnacht dazu. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Der Pfingstburschenverein veranstaltet in Spielberg (Sportplatz) das diesjährige Walpurgisfeuer. Beginn der Veranstaltung im Saalekreis ist am Sonntag (30. April) um 18 Uhr.

Die Mansfelder Bergwerksbahn fährt am Samstag vom Bahnhof Benndorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) direkt zum Walpurgisfeuer. Abfahrt ist 20 Uhr, Kostüme sind gerne gesehen.

