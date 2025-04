Bad Grund feiert am Hübichenstein die Walpurgisnacht schon ab dem Nachmittag am 30. April. Neben einer Kinderoper soll es reichlich Livemusik geben. Ab 21:30 ist die Open-Air-Theatervorstellung des Stücks "Urian und die Venediger am Iberg" zu sehen. Im Anschluss kann getanzt werden. Der Hübichenstein ist der Rest eines urzeitlichen Korallenriffs. Der Sage nach soll hier der Zwergenkönig Hübich gewohnt haben.

In Stiege startet die Feier am 30. April um 18 Uhr auf dem Festplatz am Stieger See. Hier gibt es neben einem Unterhaltungsprogramm für Kinder mit Musik von den Stieger Hexen, eine Feuershow und eine Rede vom Oberteufel. Abgeschlossen wird das Ganze von einem Feuerwerk über dem Stieger See.

Gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen gibt es in Blankenburg (Harz) und den Ortsteilen. Bereits am 26. April soll auf dem Schützenplatz in Börnecke ein Hexenfeuer entzündet werden. In Blankenburg selbst wird Walpurgis am 30. April auf dem Festplatz "Jahnsportplatz" gefeiert. Veranstaltungen sind zudem in Wienrode und Heimburg geplant, wo nach Einbruch der Dunkelheit ein Theaterstück mit anschließendem Walpurgisfeuer und Tanz in den Mai aufgeführt wird. In Hüttenrode gibt es traditionell einen Umzug. Der startet 19 Uhr an der Langen Straße und führt zur Hüttenroder "Meine", wo ebenfalls ein Walpurgis- und Maifeuer geplant ist.