Zwischen Elend und Elbingerode Neue Wanderbrücke für den Harzer Hexenstieg eingeweiht

17. April 2025, 18:21 Uhr

Der Harzer Hexenstieg ist der bekannteste Wanderweg im Harz – er gehört zu den "Top Trails of Germany" und führt über 94 Kilometer quer über den Harz von Osterrode in Niedersachsen bis nach Thale in Sachsen-Anhalt. Zwischen dem Örtchen Elend und Elbingerode überquert er das Flüsschen Wormke. Hier wurde jetzt eine neue Brücke eingeweiht.