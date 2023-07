Wanderer auf dem Hirtenstieg im Harz müssen in der kommenden Woche eine Umleitung laufen. Das teilte die Nationalparkverwaltung in Wernigerode am Freitag mit. Demnach wird der Weg auf den Brocken am Dienstag (25. Juli) und Mittwoch (26. Juli) zwischen der Rangerstation Scharfenstein und der Bergkuppe gesperrt.