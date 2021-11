"Schilder weg von den Bäumen und ran an die Pfähle", so bringt es Derenburgs Bürgermeister André Salomon kurz und bündig auf den Punkt. Durch Stürme, Trockenheit und Waldschädlinge starben viele Bäume ab und mussten gefällt werden. Darunter waren nicht wenige Bäume, an denen Wanderschilder befestigt waren. Nach Angaben des Harzklubs sind wohl rund 1.000 Schilder im gesamten Harz den Naturunbilden und nachfolgenden Forstarbeiten zum Opfer gefallen.

Die neuen Schilder sind nicht mehr an Bäumen, sondern an Pfählen angebracht. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

In dem Teil des Osterholzes, der zu Derenburg und damit zu Blankenburg gehört, sei nun ein neues Konzept umgesetzt worden, erklärt Salomon. Alle Schilder wurden erneuert und nicht mehr an Bäumen, sondern an Holzpfählen befestigt.



Beschleunigt wurden diese Arbeiten vom gestiegenen Interesse am Osterholz-Wäldchen. Es wird, wie auch der benachbarte "Heers", ein Waldstück unterhalb der Burgruine Regenstein, an schönen Wochenenden von Tagesausflüglern regelrecht überrannt. Bis zu 1.000 Wanderer zähle er manchmal im gerade einmal 3,5 mal 2,5 Kilometer großen Osterholz, sagt Bürgermeister Salomon, der als Forstdienstleister oft in dem Waldstück arbeitet.