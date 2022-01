Blick auf dem Harz durch ein 2,85 Meter hohes Turmfenster

Durch das große Schlafzimmerfenster kann man vom Bett aus in den Harz schauen. Bildrechte: Elisa Sowieja-Stoffregen/MDR Wo früher der Wassertank stand, schauen René Meyer und seine Freundin nun vom Doppelbett aus auf den Harz. Ihr Blick geht durch ein 2,85 Meter hohes Fenster. Die Zimmer der Kinder sind auf Turm und Kohlesilo verteilt. Am liebsten tummeln sich die Kleinen aber ganz oben, über dem Schlafzimmer, direkt unter der Spitze des 12 Meter hohen Turms.



Dort gibt es eine Spielwiese mit Matratzen. "Sie lieben das Rapunzel-Feeling dort", sagt ihr 51-jähriger Vater. Manchmal dürfen die drei Größeren auch oben schlafen – mit Sternenprojektor und, logisch, mit Märchen-Hörspielen.

An der heutigen Kinderzimmerdecke ist ein Stahlträger eingebaut. Er half, das Gebäude mit dem schweren Wassertank stabilisieren. Bildrechte: Elisa Sowieja-Stoffregen/MDR Auch an anderen Stellen entdeckt man die Besonderheiten des Turms. Der Wassertank damals fasste 1.000 Kubikmeter, das ist knapp ein halbes olympisches Schwimmbecken voll. Damit das Gebäude unter der Last nicht einbrach, hatte man es beim Bau mit zwei Besonderheiten versehen. So sind die Wände 80 Zentimeter dick, und in die Decke, die heute das Schlaf- vom Kinderzimmer trennt, ist ein großer Stahlträger eingezogen.

Man muss sich das vorstellen wie eine alte Ritterburg. René Meyer, Wasserturmbesitzer

Obwohl Meyer in Ballenstedt geboren ist, hatte er den Wasserturm lange nicht wahrgenommen. Er fiel ihm erst auf, als er nach Jahren in Bayern zurückgekehrt war und auf der Suche nach einem Haus durch die Stadt fuhr. Da stach sie ihm plötzlich ins Auge, diese zugewucherte Ruine. "Die Fenster waren zugemauert, es war kein Kabel verlegt, kein Putz an den Wänden", erinnert sich der Harzer. "Man muss sich das vorstellen wie wie eine alte Ritterburg." Trotzdem machte er den Besitzer ausfindig und kaufte den Komplex später.

Ein Treppengeländer aus alten Fenstergittern

Ein dreiviertel Jahr lang werkelte René Meyer an dem Turm, bevor er mit seiner damaligen Partnerin und dem gemeinsamen Sohn einzog. Dabei hatte er viel Hilfe von befreundeten Handwerkern. Die Denkmalschutz-Vorgaben, zum Beispiel für die Fenster, sah er nicht als Hürde: "Ich hatte mir ja bewusst ein altes und besonderes Gebäude gesucht. Deshalb hätte ich eh so viel erhalten wie möglich." So recycelte er zum Beispiel auch alte Fenstergitter aus dem Lokschuppen für das Treppengeländer.

Vor der Sanierung, erzählt der Ballenstedter, hätten ihm seine Handwerkerfreunde einen Vogel gezeigt. Ihr Urteil: Viel zu klein, viel zu runtergekommen. Er sagt: "Vor allem die, die mit Baustoffen arbeiten, meinten: Was willst du denn mit dem Ding?" Mit ein paar Ideen und großem Aufwand schaffte er letztlich 130 Quadratmeter Wohnfläche. Und schon deuteten einige ihr Urteil ein bisschen um. René Meyer muss lachen. "Da kamen dann regelmäßig Leute, die gesagt haben: Also die Idee hatte ich auch."