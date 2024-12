Im Landkreis Harz ist in der Nacht zum Donnerstag eine Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, stießen zwischen Wegeleben und Emersleben zwei Autos frontal zusammen. Eine der beiden Fahrerinnen starb noch an der Unfallstelle. Die andere wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.