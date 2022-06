Cold Case im Harz Zehn Jahre nach Tötung in Wegeleben: 1.000 Männer zu Speicheltest eingeladen

Vor nun zehn Jahren wurde eine alleinstehende Rentnerin in ihrer Wohnung in Wegeleben bei Halberstadt getötet. Die Obduktion ergab seinerzeit, dass die Frau durch massive Gewalt gegen den Oberkörper umgebracht worden ist. Die Hintergründe der Tat sind rätselhaft. Nun will die Polizei mit einem Massenspeicheltest dem Täter auf die Spur kommen. Doch das ist aufwändig.