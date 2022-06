Rückführung Welfen-Familie übergibt Gemälde auf Schloss Blankenburg

Er hatte immer wieder für unrühmliche Schlagzeilen gesorgt: Welfenherzog Ernst August Prinz von Hannover. Auch mit dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Blankenburg hatte er lange Streit. Ganz anders scheint sein gleichnamiger Sohn zu sein. Nun stattete Erbprinz Ernst August von Hannover dem Residenzschloss seiner Vorfahren in Blankenburg am Harz einen Besuch ab. Und zwar, weil er sieben Gemälde an den Verein "Rettung Schloss Blankenburg" übergeben wollte.