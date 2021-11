Ein Buch von Jürgen Bauch erzählt die Geschichte des Kabels, das von Berlin über den Brocken nach Frankfurt am Main bis zum großen Feldberg im Taunus führte. Bildrechte: Carsten Reuß

Das erste Breitband-Fernkabel der Welt führte über den Brocken und ermöglichte Ferngespräche.

In Blankenburg wird Jürgen Bauch zum Technik-Experten.

Nach 1945 ließ die sowjetische Besatzungsmacht das Brocken-Kabel ausgraben.

Der Brocken im Harz war der erste "Fernseh-Berg". Er war der erste Berggipfel, auf dem ein Fernsehsender stand. 52 Meter hoch war der "Fernsehturm", von dem nur noch der untere Teil erhalten ist und in dem sich das heutige Brockenhotel befindet. Zum Brocken führte eines der ersten Breitband-Fernkabel der Welt. Es ging von Berlin über den Brocken bis nach Frankfurt am Main und war von 1937 bis 1939 verlegt worden. Jürgen Bauch aus Blankenburg ist Spezialist für diese besonderen Kabel, die aufgrund ihrer Technik die Übertragung großer Datenmengen und damit auch die Übertragung von Fernsehsignalen und Ferngesprächen in Massen möglich machten.

Die Liebe zur Technik bleibt

Eigentlich ist er ja Reifenhändler im Ruhestand. Doch Jürgen Bauch hat einmal Elektronik studiert, und die Liebe zu dieser Technik blieb immer bestehen. Der Blankenburger hat eine ansehnliche Sammlung historischer Radioapparate zusammengetragen, und er hat zwei Bücher geschrieben über die Breitband-Fernkabel, die in den 1930er Jahren durch Deutschland verlegt wurden. Eines der Bücher handelt nur von dem Kabel, das von Berlin über den Brocken nach Frankfurt am Main bis zum großen Feldberg im Taunus führte. 400 Seiten hat es und 70 Bilder. Jürgen Bauch kann also durchaus als Spezialist für die ersten Breitband-Fernkabel gelten.

Detailaufnahme des fast 90 Jahre alten TV-Kabels. Bildrechte: Carsten Reuß