Während Dieter Erhard am frühen Nachmittag des 11. November 1989 mit Frau und Kind beinahe fassungslos die ersten Meter DDR erkundet, brodelt es damals im drei Kilometer östlich gelegenen Ort Hessen. Noch immer begann am Ortsrand das Sperrgebiet. Ein Teil der Einwohner demonstrierte am Nachmittag des 11. November für die Aufhebung des Sperrgebiets und für die Öffnung der Grenze zu Niedersachsen.

Für den damaligen Bürgermeister des Ortes war das das Signal, zu handeln. Klaus Bogoslaw traf sich gegen 16 Uhr mit Funktionären und Offizieren zur Krisensitzung. Die Gruppe beriet im Polizei-Kontrollpunkt zum Sperrgebiet am Ortsrand. "Da wurde Tacheles geredet", erinnert sich Bogoslaw. Nach einigem Streit wurde schließlich die Grenzöffnung für den nächsten Morgen beschlossen. Ihm sei wichtig gewesen, dass das geordnet und friedlich ablaufe, so Klaus Bogoslaw.

Nach dem Beschluss wurde noch das Einverständnis aus höheren Dienststellen abgewartet. Als das erfolgte, wurde eine regelrechte Maschinerie in Bewegung gesetzt. Pioniere der NVA reparierten noch in der Nacht die Straße zur Grenze. Denn die war eigentlich wegen der Arbeiten an einem neuen Entwässerungsgraben gesperrt. Am 12. November, es ist ein Sonntag, wird morgens 7:58 Uhr dann die Grenze zwischen Hessen in der damaligen DDR und Mattierzoll in Niedersachsen geöffnet.