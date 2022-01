St. Nikolaikirche 1222 wurde die Kirche das erste mal urkundlich erwähnt. Damit gehört das Kulturdenkmal zur ältesten Kirche des Bezirks. Besonders erwähnenswert: Die Pastorenfrau Dorothea Christiane Erxleben aus dem 18. Jahrhundert. Sie promovierte 1754 an der Universität Halle und gilt damit als erste deutsche Ärztin. Doch an der Kirche nagt der Zahn der Zeit. Deshalb ist sie Dauerbaustelle für die Männer der Bauhütte Quedlinburg. Den ersten Teil der vierteiligen Doku gibt es am Donnerstag, 4. März um 19:50 Uhr im MDR Fernsehen. Bildrechte: imago/Peter Widmann