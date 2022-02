Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat die rechtsextreme Gruppierung "Harzrevolte" den Protest angeführt. Die Gruppierung ist Recherchen zufolge vor gut einem Jahr erstmals öffentlich in Erscheinung getreten und vor allem im östlichen Harz präsent.

Vertreter der Gruppe haben demnach wiederholt an rechtsextremen Veranstaltungen teilgenommen, darunter ein Szene-Event in Ungarn, das nach Angaben des Bundesverfassungsschutzes offen Anklang an den historischen Nationalsozialismus zur Schau stellt. Mindestens ein Mitglied der Gruppe soll zuvor bei der Kleinstpartei "Die Rechte" tätig gewesen sein, die zuletzt laut Landesverfassungsschutz als inaktiv galt.