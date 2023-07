Ist es ein Schwertknauf? Oder einfach nur Altmetall? Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

In brütender Sonne hockt auch er auf Knien und schabt mit einer kleinen, spitzen Kelle ganz vorsichtig an Fundamentsteinen entlang. Artefakte habe er noch nicht gefunden, aber das sei nicht schlimm. "Ich möchte einfach meinen Horizont erweitern", sagt der Oberharzer, der sich für historische Kulturgeschichte interessiere. Und während er sich kurz die Beine vertritt, piept es nebenan. Ein Metalldetektor schlägt an, und die extra aus Brandenburg angereiste Sondengängerin hält kurze Zeit später eine Art Kugel in ihren Händen. Nach ihren Worten soll es sich um einen Knauf von einem Schwertgriff handeln.