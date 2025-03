Der verschwundene Wald sei seine Motivation, regelmäßig hier hochzufahren. Denn im Rucksack hat er Setzlinge kleiner Eiben-, Linden-, Eschen- und Ahornbäumchen verstaut. Den kahlen Armeleuteberg möchte er wieder reich machen, reich an heimischen Bäumen. Nachdem er sein Rad am Wegesrand abgestellt hat, streift er durchs Brombeerdickicht ganz zielgerichtet an einen Baumstumpf und beginnt, mit einer kleinen Schaufel ein Loch zu graben. Ganz behutsam setzt er den Wurzelballen einer kleinen Linde hinein, drückt ihn mit reichlich Erde an und gibt dem Setzling einen ordentlichen Schluck aus seiner Wasserflasche.