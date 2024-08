In einem großen Wohnungskomplex in Wernigerode im Landkreis Harz hat es gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, mussten mehrere Wohnungen evakuiert werden, nachdem in einer der Wohnungen in der Nacht auf Samstag ein Feuer ausgebrochen war. 17 Personen seien aus dem Haus gebracht worden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.