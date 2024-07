In Wernigerode im Landkreis Harz sind Feuerwehr und Rettungskräfte am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Den Angaben nach ist in einer Wohnung in einem Plattenbau ein Feuer ausgebrochen. 17 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Drei von ihnen kamen demnach mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.