In Wernigerode im Landkreis Harz haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag mindestens zwölf Bushaltestellen beschädigt. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Ein solches Ausmaß von Vandalismus habe man lange nicht erlebt, sagte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. An allen betroffenen Haltestellen hätten die Täterinnen oder Täter die Scheiben der Bushaltestellen eingeschlagen. Die meisten Haltestellen haben demnach an Hauptstraßen gelegen.