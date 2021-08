Besonderer Einsatz Wernigerode dankt Helferinnen und Helfern in der Corona-Pandemie

Wernigerode hat sich bei allen Menschen bedankt, die in der Corona-Pandemie in Impfzentren und an Teststationen helfen und geholfen haben – mit einem Essen und einer Fahrt im Riesenrad. In und um die Harz-Stadt waren und sind etwa 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz.