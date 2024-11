Mit Personalausweis Aktionstag: Freier Eintritt für Wernigeröder in Museen

16. November 2024, 10:50 Uhr

Wernigeröder sollen sich in der eigenen Stadt wie Touristen fühlen. Deshalb gibt es am Samstag in manchen Museen, Hotels und in der Gastronomie halben oder freien Eintritt – unter Vorlage des Personalausweises. Das Ziel der Wernigeröder Tourismus-Gesellschaft: Wernigeröder sollen sehen, was Tourismus für die eigene Stadt ausmache.