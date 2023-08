Ein 35-Jähriger ist am Freitagabend in Wernigerode bewusstlos geschlagen worden. Der Mann war auf seiner abendlichen Runde mit seinem Hund unterwegs. Laut Angaben der Polizei soll er bei einer Bahnhofsunterführung drei Jugendliche angesprochen haben, weil sie Flaschen auf dem Boden zerschlugen. Daraufhin soll das Trio den Mann angegriffen und geschlagen haben, bis er am Boden liegend das Bewusstsein verlor.