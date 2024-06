120 Raser registriert Polizei kontrolliert Unfallschwerpunkt bei Wernigerode

12. Juni 2024, 12:11 Uhr

Die Polizei hat an der B 244a bei Wernigerode am Montag die Geschwindigkeit kontrolliert. Das Ergbnis: 120 Autos waren zu schnell unterwegs, eine Fahrerin sogar fast doppelt so schnell wie erlaubt. Die Stelle an der Auffahrt zur A 36 gilt als Unfallschwerpunkt. Das Tempo-Limit wurde deshalb erst in diesem Jahr gesenkt.