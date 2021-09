Offizieller Start Gläsernes Kraftwerk in Wernigerode eingeweiht

In Wernigerode ist am Mittwoch das neue Blockheizkraftwerk offiziell eingeweiht worden. Das Besondere an dem neuen Kraftwerk: Es ist gläsern. Der erste Block liefert bereits seit Mai Strom, der zweite soll im kommenden Mai eingeschaltet werden.